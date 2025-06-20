Губернатор Подмосковья рассказал о контрактах, которые подпишут на ПМЭФ
Воробьев: почти 50 контрактов подпишут на ПМЭФ
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
Подмосковье на полях Питерского международного экономического форума (ПМЭФ) подпишет почти 50 контрактов на сумму в 300 млрд рублей, главным преимуществом региона в привлечении инвестиций стало строительство пяти технопарков. Об этом в интервью телеканалу НТВ рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Когда звучат эти большие цифры, всегда возникает вопрос, насколько реальна их реализация. Каждый год мы подписываем контракты и видим, что 8 из 10 реализуются», — подчеркнул губернатор.
По его словам, все подписанные соглашения найдут подтверждение и превратятся в заводы, фабрики, производство технологичных продуктов. Воробьев добавил, что в регионе для зарубежных компаний выдвигают главное условие, которое заключается в локализации производства и технологий, чтобы они остались в России.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.