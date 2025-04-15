Губернаторские карусели в Подмосковье посетили более 11 тыс. человек

На прошлой неделе губернаторские карусели «Сказка» в Подмосковье посетили более 11,1 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Современные аттракционы были установлены в рамках губернаторской программы, а их уникальное оформление принадлежит известному дизайнеру Денису Симачеву. Карусели предназначены для досуга жителей и гостей региона», — говорится в сообщении.

Самой популярной стала карусель, расположенная на Центральной площади в Одинцово, на ней прокатились 2,1 тыс. человек. В тройку лидеров вошли аттракционы на Житной площади в Коломне и в Центральном парке Ногинска, их посетили 2 тыс. и 1,5 тыс. человек соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.