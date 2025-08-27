Гуманитарную помощь отправили из Власихи в Курскую область

Из подмосковной Власихи в Курскую область передали очередную партию гуманитарной помощи. Груз укомплектовали благодаря поддержке предпринимателей и депутатов совместно со сторонниками местного отделения партии «Единая Россия» и неравнодушными жителями.

В целом с начала специальной военной операции региональное отделение «Единой России» в Подмосковье отправило в новые регионы и на фронт более 15 тыс. тонн гумпомощи.

В состав груза из Власихи вошли четыре комплекта автомобильных колес, оргтехника, лекарства, маскировочные сети и многое другое.

В Курской области волонтеров ждет одно из подразделений. Передачей груза руководит зампред фракции «Единая Россия» во Власихе, организатор волонтерского объединения «Доброволец РВСН» Алексей Клюкин. Он отметил, что груз формировался по заявкам подразделения.

