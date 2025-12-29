ГУРБ Московской области отмечает юбилей

Главное управление региональной безопасности Московской области 29 декабря отмечает юбилей. Сегодня ведомству исполнилось 25 лет.

ГУРБ было создано в 2000 году с целью консолидации работы по обеспечению общественной и экономической безопасности, противодействию коррупции, терроризму и экстремизму в регионе.

В настоящее время ведомство координирует работу по выстраиванию и совершенствованию системы профилактики угроз, сотрудничая с правоохранителями, органами власти и общественниками.

Основные направления работы ГУРБ Подмосковья: координация обеспечения общественной безопасности и правопорядка; развитие системы «Безопасный регион»; организация противодействия терроризму и экстремизму; защита экономической безопасности; профилактика и противодействие коррупции; организация погребения и похоронного дела.

