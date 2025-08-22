ГУРБ Подмосковья: народные дружины помогают задерживать нарушителей

В Главном управлении региональной безопасности Московской области рассказали о работе народных дружин региона. В ведомстве отметили, что дружинники помогают правоохранителям задерживать нарушителей.

К примеру, в Одинцово сотрудники полиции при содействии народной дружины провели рейд на предмет соблюдения миграционного законодательства. Всего было проверено около 150 человек. Из них треть нарушили закон.

В Чехове командир народной дружины помог задержать 25-летнего гражданина, который хранил наркотики. В Коломне дружинники помогли полиции во время контрольной закупки контрафактного алкоголя. В Химках дружина помогала выявлять нарушения миграционного законодательства. Из 125 иностранцев 37 нарушили миграционное законодательство.

