«Гжель» стала первым региональным брендом России, получившим международную правовую охрану

Гжельская роспись по фарфору стала первым российским наименованием места происхождения товара, получившим международную правовую охрану. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Правовая охрана действует сразу в 30 странах мира, отметили в ведомстве.

До этого в Женеве прошла выставка Объединения «Гжель». Она была приурочена к 7-й сессии Рабочей группы по развитию Лиссабонской системы международной регистрации наименований мест происхождения и географических указаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о уникальных выставочных проектах, представленных в музеях региона.