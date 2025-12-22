Химчане почтили память земляка Михаила Машинцева

В Химках в школе «Лига первых» провели мероприятие, посвященное химчанину, участнику Великой Отечественной войны, Герою СССР Михаилу Машинцеву, которому в 2025 году исполняется 116 лет со дня рождения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев подчеркнул, что в округе регулярно проводятся патриотические мероприятия, в том числе лекции и встречи с участниками специальной военной операции.

«В 1945 году Машинцев блестяще организовал форсирование Одера в районе Ауритца. За это он был удостоен высшей награды – медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина», – подчеркнула в лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

По ее словам, после войны он с 1946 года он служил начальником отряда пропускной службы на заводе «Энергомаш» в Химках, с 1952 по 1970 год – руководил планово-диспетчерским бюро в одном из отделов. Тематическую встречу также провели в дошкольном отделении «Ритм».

