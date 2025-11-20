Химки подготовят к новому сезону «Зимы в Подмосковье»

В Химках началась подготовка к старту нового сезона «Зимы в Подмосковье» 1 декабря, планы по зимним мероприятиям обсудили в ходе совещания с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Специалисты приступили к подготовке катков, лыжных трасс и других площадок для проведения мероприятий, а также к уборке города в зимний период. В парках округа обновили инвентарь для уборки снега и подготовили 18 спецмашин, в работах задействуют 60 дворников.

«Для каждой парковой зоны утвердили схему размещения площадок для хранения снега общей площадью более тысячи квадратных метров. Также заключен договор на вывоз снега, что гарантирует своевременную уборку и поддержание порядка», — отметила глава Химок Елена Землякова.

По ее словам, для безопасности и предотвращения обледенения дорог сформировали запасы противогололедных материалов.

В Химках заливают первые катки, в зимний период их число достигнет 24. Главной площадкой традиционно станет Театральный каток в сквере «Юбилейный».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.