Химки присоединится к Всероссийской акции «Елка желаний»

Подмосковные Химки присоединятся к Всероссийской акции «Елка желаний», в рамках которой уже седьмой год подряд исполняют мечты детей, которые оказались в непростых жизненных обстоятельствах, – детей с инвалидностью и ограничениями по здоровью, сирот, детей из семей участников специальной военной операции и вынужденных переселенцев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Желающим принять участие в акции нужно перейти по ссылке, указать ФИО и телефон, а также выбрать подарок по региону или удобному ценовому диапазону.

«Представьте глаза ребенка, который получает подарок, о котором даже не смел мечтать. Именно такие мгновения и создают настоящее волшебство Нового года», — отметила депутат Юлия Мамай.

