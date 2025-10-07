Химкинская каратистка стала призером на первенстве России по киокусинкай

Воспитанница спортивной школы «Химки» Полина Туникова выступила на чемпионате и первенстве России по киокусинкай и стала серебряным призером всероссийского первенства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В ведомстве уточнили, что выбрать секцию и подать заявление на зачисление в спортшколу можно с помощью электронного портала Министерства по физической культуре и спорту Московской области.

«Мы гордимся каждым успехом наших юных спортсменов. Достижения Полины Туниковой – это результат упорной работы, дисциплины и силы характера. Такие победы вдохновляют других ребят идти к своей цели и показывают, что спорт в Химках развивается на высоком уровне», – сказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Участниками турнира стали более 700 спортсменов из 46 регионов России. В течение двух дней они состязались на татами в Московском центре боевых искусств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.