Фехтовальщица из городского округа Химки Яна Егорян одержала победу в финале чемпионата мира по фехтованию в Тбилиси, что позволило ей стать трехкратной чемпионкой мира. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

Спортсменке удалось обыграть представительницу Польши Зузанну Цесляр со счетом 15:11.

«Я ждала этого шесть лет. Россия, это для тебя», — поделилась эмоциями спортсменка.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что «на таких людях держится российский спорт». Соревнования будут проходить до 30 июля. До этой победы Яна Егорян была двукратной олимпийской чемпионкой 2016 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.