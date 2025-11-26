Химкинские актеры одержали победу в проекте «Театральный поединок»
Коллектив из Химок одержал победу в «Театральном поединке»
Фото: [ДЭМТ «Мюзикл»]
Актеры эстрадного музыкального театра «Мюзикл» из Химок одержали победу в шестом сезоне молодежного проекта «Театральный поединок», они стали лучшими среди 32 театральных коллективов Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Юные актеры Василиса Бояркина, Анна Чистякова, Лидия Уткина, Федор Козлов и Артур Студенский выступили в финале на Большой сцене Московского Губернского театра. Глава городского округа Химки Елена Землякова подчеркнула, что проект поддерживает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Это замечательный результат, который стал возможен благодаря таланту ребят и кропотливой работе всего коллектива, включая педагогов. Спасибо вам за ваш труд и преданность искусству!» — добавила она.
В проекте приняли участие 600 человек из 25 городов и поселков региона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.