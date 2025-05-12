Химкинские активисты и депутаты «Единой России» стали участниками акции «Окна Победы»

Активисты химкинской «Единой России» и сотрудники общественной приемной стали участниками традиционной акции «Окна Победы», приуроченной к 80-летию со дня Великой Победы, и разместили рисунки и надписи на окнах местного отделения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Химок.

В акции приняли участие местные жители, школьники, предприниматели, волонтеры, общественные деятели и депутаты. Они также украсили окна рисунками, картинками и фотографиями, посвященными победе. Так, например, в рамках проекта «Историческая память» муниципальный депутат от «Единой России» Галина Болотова, педагогический коллектив и учащиеся школы № 1 украсили центральный вход в школу.

«В этом году мы не просто повесили надпись и цифры, а сделали целую хронику событий, развернув на стеклах панораму ключевых эпизодов войны», — сказала Болотова.

Кроме того, депутат Надежда Смирнова приняла участие в акции вместе с учениками школы № 14, муниципальный депутат Юлия Мамай — с воспитанниками детского сада «Кораблик» и их родителями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.