Химкинские баскетболисты одержали победу в первом выездном матче чемпионата Суперлиги

Химкинские баскетболисты одержали победу в матче чемпионата Суперлиги
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Баскетбольный клуб «Химки» одержал победу в первом выездном матче чемпионата Суперлиги, ему удалось обыграть питерскую команду «Зенит-2» со счетом 67:60. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Поздравляю всех игроков и болельщиков с этой победой, она далась нам непросто. В концовке мы оказались более мастеровитыми и удачливыми, благодаря чему довели дело до победы», — отметил главный тренер БК «Химки» Глеб Плотников.
Следующая выездная игра клуба состоится в четверг, 16 октября, в Грозном. Матч химкинских баскетболистов с местным «Динамо» начнется в 19:00, прямая трансляция будет доступна здесь.
