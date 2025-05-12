Химкинские баскетболисты заняли третье место на чемпионате России

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Баскетбольный клуб «Химки» занял третье место на чемпионате России Fonbet Суперлиги, им удалось одержать 30 побед по результатам 42 матчей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

За бронзовые медали подмосковные спортсмены боролись с представителям команды «Зенит-2» из Санкт-Петербурга. Матч завершился с результатом 91:81, итоговый счет серии оказался 3:0 в пользу Химок.

Подмосковный клуб также завоевал бронзовые награды регулярного сезона и стал участником «Финала четырех» Winline Кубка России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.