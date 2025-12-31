Химкинские депутаты исполнили новогодние мечты детей в рамках «Елка желаний»

В Химках продолжается Всероссийская новогодняя акция «Елка желаний», в рамках нее депутаты Московской областной Думы Владислав Мирзонов и Михаил Раев, а также председатель Совета депутатов Сергей Малиновский передали детям подарки и сладкие наборы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Так, Владислав Мирзонов вручил подарок Никите Богданову, желание которого он снял с городской елки.

«Никита мечтал о трюковом самокате, и я с удовольствием исполнил его желание. Все мы когда-то были детьми. Каждый помнит, насколько важно верить в новогоднее чудо», — рассказал депутат.

Михаил Раев и Сергей Малиновский поздравили Родиона, Германа и Инессу Устиновых, которые мечтали о двух самокатах и накладных наушниках. Отметим, что акцию проводят по всей России восьмой год подряд. За это время удалось исполнить желания сотен тысяч детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.