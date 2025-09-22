Химкинские добровольцы помогли встретить зарубежных гостей конкурса «Интервидение-2025»

Волонтеры из 47 регионов и разных стран помогли провести международный конкурс «Интервидение-2025», который прошел в Подмосковье, в команду из 490 лучших вошли добровольцы из Химок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

За отбор добровольцев и их обучение отвечала команда Министерства информации и молодежной политики Московской области. Они помогали в рамках восьми функциональных направлений мероприятия, включая транспортную логистику, организацию мероприятия, СМИ, сервисы для зрителей. Так, например, волонтером стала Ульяна Петрова из Химок, которая учится на первом курсе университета спорта и туризма в Москве.

«Я и Изобэлла Платонова работали со СМИ. Я сопровождала делегацию из Китая в зал пресс-брифинга, а еще помогала на интервью представителям из Индии, помогала с размещением аппаратуры», — рассказала Ульяна Петрова.

«Интервидение» прошло на подмосковной «Live Арене», в конкурсе приняли участие представители более чем 20 стран мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.