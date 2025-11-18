Химкинские дзюдоисты стали призерами на первенстве России

Химкинские дзюдоисты завоевали серебряную и бронзовую медали на первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство физической культуры и спорта Московской области.