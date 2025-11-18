Химкинские дзюдоисты стали призерами на первенстве России
Фото: [Администрация г.о. Химки]
Химкинские дзюдоисты завоевали серебряную и бронзовую медали на первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В общей сложности подмосковная сборная завоевала пять наград — одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые. Так, Юлия Сурина стала серебряным призером в весовой категории до 70 кг, Лилия Кутарова — бронзовым в весе до 63 кг. Они представляют учебно-спортивный центр «Планерная».
«Химкинская школа дзюдо вновь подтверждает свой авторитет. Юлия Сурина и Лилия Кутарова не просто завоевали медали — они продолжили славную историю наших спортсменов», — отметил депутат Химок Артур Каримов.
Соревнования прошли в Краснодаре в рамках федеральной программы «Спорт России».
