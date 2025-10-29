Химкинские дзюдоисты завоевали три медали на первенстве России
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Химкинские спортсмены выступили на первенстве России по дзюдо и завоевали три медали — одну золотую и две серебряные. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, Амирхан Гаданов занял первое место среди юношей в весовой категории до 46 кг, Артем Бохонов стал серебряным призером. Еще одну серебряную награду завоевала Анастасия Романович среди девушек в весовой категории до 44 кг.
