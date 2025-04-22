Химкинские фехтовальщики стали серебряными призерами Всероссийского турнира

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва по фехтованию и Центра фехтования Ильгара Мамедова в Химках завоевали серебряные медали на Всероссийском турнире, проведенном в память о двукратном олимпийском чемпионе Эдуарде Винокурове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Химкинские саблисты Даниил Кацелло, Иаков Селезнев, Марк Трофимов и Ян Кутузов выступили в составе команды «Московская область — 2», они соревновались в командном первенстве среди юношей. На первом месте оказались фехтовальщики из Санкт-Петербурга.

«Хочу от всей души поздравить наших талантливых фехтовальщиков и их тренеров! Это большая победа, подтверждающая высокий уровень подготовки спортсменов в Химках», — поделился заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.