Химкинские фехтовальщицы завоевали две медали на Кубке России

Фехтовальщицы Химок завоевали две медали на Кубке России
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Фехтовальщицы Алина Ключникова и Яна Егорян представили Подмосковье на Кубке России и завоевали две медали в личном первенстве в первый день соревнований. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Спортсменки встретились в поединке за главный трофей, в результате Ключникова победила со счетом 15:12. Спортсменка стала двукратной обладательницей Кубка России.
«Вчера сдавала экзамены по теории и методике. Был вопрос про функцию соревнований. Оттуда я поняла очень важную вещь, что соревнования — это праздник», – рассказала Ключникова.
В соревнованиях приняли участие 75 лучших спортсменок России, они будут проходить до 26 декабря. Регион представляют 58 фехтовальщиков.
