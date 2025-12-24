Химкинские фехтовальщицы завоевали две медали на Кубке России

Фехтовальщицы Алина Ключникова и Яна Егорян представили Подмосковье на Кубке России и завоевали две медали в личном первенстве в первый день соревнований. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство физической культуры и спорта Московской области.