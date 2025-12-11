Химкинские кадеты приняли участие в Международном Кремлевском Балу

Кадеты из Химок приняли участие в X Юбилейном Международном Кремлевском Кадетском Балу, который прошел в Московском Гостином дворе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В целом в мероприятии приняли участие 3,4 тыс. человек. Оно прошло при поддержке Президента России и было посвящено 80-летию Победы, Году защитника Отечества и поддержке участников специальной военной операции.

Округ представили воспитанники 11 класса школы-интерната «Кадетский корпус» Степан Прохоркин и Дарья Зернова, Ярослав Бабанов и Виктория Савельева, а также ученики 9 «К» класса школы № 8 имени Матвеева Николай Борисов и Елизавета Смирнова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.