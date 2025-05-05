Химкинские коммунальщики устранили последствия непогоды по 200 адресам

Аварийные службы в Химках продолжают устранять последствия непогоды, специалисты уже отработали 200 адресов во всех микрорайонах города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

В работах принимают участие специалисты «Объединенного городского хозяйства», управляющих компаний, МЧС, Химспаса, Россетей, Мособлэнерго, «Светогора», «Светосервиса». Они проводят уборку, распил и вывоз поваленных деревьев, уборку веток во дворах, а также восстановление проводов электроснабжения.

Жителей и гостей округа призвали максимально быстро убирать припаркованные автомобили в местах, где работают аварийные бригады. Обратиться по вопросам на эту тематику можно на горячую линию администрации: +7(495)-793-01-01.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об обстановке с электроснабжением.