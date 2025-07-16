Химкинские параспортсмены стали бронзовыми призерами Кубка России по академической гребле

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Представители физкультурно-спортивного клуба «Благо» из Химок стали бронзовыми призерами Кубка России по академической гребле среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, в состав подмосковной команды вошли шесть гребцов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

Бронзовые награды в четверке распашной с рулевым получили Ольга Кононова, Екатерина Снегирева, Ильдар Гилязов, Михаил Попов и Федор Смирнов. Кроме того, Виктор Шерстнев занял третье место в классе «мужская одиночка».

Состязания проходили в Казани, участие в них приняли более 60 параспортсменов из 16 регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья