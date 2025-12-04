Химкинские предприятия одержали победу на этапе Всероссийского конкурса

Два предприятия из подмосковных Химок стали победителями на региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» – это научно-производственное объединение имени Лавочкина и троллейбусное предприятие «Химкиэлектротранс». Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил победителей и вручил благодарственные письма, сообщили в пресс-службе администрации округа.