Химкинские предприятия одержали победу на этапе Всероссийского конкурса
Два предприятия из Химок одержали победу на этапе Всероссийского конкурса
Фото: [Администрация г.о. Химки]
Два предприятия из подмосковных Химок стали победителями на региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» – это научно-производственное объединение имени Лавочкина и троллейбусное предприятие «Химкиэлектротранс». Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил победителей и вручил благодарственные письма, сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Поздравляю коллективы НПО Лавочкина и «Химкиэлектротранс» с заслуженными победами! Желаю дальнейших успехов, новых высот и профессиональных достижений», — поделилась глава Химок Елена Землякова.
НПО имени Лавочкина стало лидером в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы», «Химкиэлектротранс» – в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы». Они представят регион в заключительном этапе конкурса.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.