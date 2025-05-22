Химкинские призывники отправились на срочную службу
Призывники из Химок отправились на срочную службу
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Химки]
В Химках продолжается весенний призыв, в рамках которого 15 призывников из Химок, Долгопрудного и Лобни приехали в окружной комиссариат, чтобы отправиться на срочную службу в армии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Перед призывниками и их близкими с напутственными словами выступил ветеран Афганистана Иван Лучников.
«Солдата не надо жалеть. Его надо беречь! Вдумайтесь в эти слова и поймите, почему Суворов так сказал», — отметил он.
После этого их отправили на сборный пункт, где определится, в каких войсках и на какой территории они будут проходить военную службу. Военный комиссар городского округа Химки, Долгопрудный и Лобня Арсен Темиров уточнил, что призывники будут проходить службу в частях Московского военного округа, во всех родах войск и видах Вооруженных сил. Он подчеркнул, что они не будут проходить военную службу на территории зоны проведения специальной военной операции, а также на новых территориях.
Напомним, что весенний призыв заканчивается 15 июля, срок службы составляет один год.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.