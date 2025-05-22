Химкинские призывники отправились на срочную службу

В Химках продолжается весенний призыв, в рамках которого 15 призывников из Химок, Долгопрудного и Лобни приехали в окружной комиссариат, чтобы отправиться на срочную службу в армии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Перед призывниками и их близкими с напутственными словами выступил ветеран Афганистана Иван Лучников.

«Солдата не надо жалеть. Его надо беречь! Вдумайтесь в эти слова и поймите, почему Суворов так сказал», — отметил он.

После этого их отправили на сборный пункт, где определится, в каких войсках и на какой территории они будут проходить военную службу. Военный комиссар городского округа Химки, Долгопрудный и Лобня Арсен Темиров уточнил, что призывники будут проходить службу в частях Московского военного округа, во всех родах войск и видах Вооруженных сил. Он подчеркнул, что они не будут проходить военную службу на территории зоны проведения специальной военной операции, а также на новых территориях.

Напомним, что весенний призыв заканчивается 15 июля, срок службы составляет один год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.