Химкинские школьники и волонтеры собрали гумпомощь для бездомных животных

Школьники и волонтеры из Химкинского лицея №21 провели сбор гуманитарной помощи для местного приюта бездомных животных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Депутат Алексей Федоров подчеркнул, что подобные акции важны для воспитания патриотизма и любви к Родине. По его словам, все начинается с любви к людям и животным. Депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов также подчеркнул важность мероприятия.

«Когда дети и подростки сами проявляют инициативу и искренне хотят помочь – это вдохновляет. Такие акции показывают, что добро требует только желания действовать», – сказал депутат.

В мероприятии приняли участие школьники, участники отделения «Волонтеры Подмосковья» и представители Российского движения «Первых». Они собрали сухие и влажные корма, крупы, лакомства, пеленки, одноразовые перчатки, игрушки, миски и поводки.

