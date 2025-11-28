Химкинские школьники написали письма участникам СВО

В школе № 1 в Химках провели акцию, направленную на поддержку участников специальной военной операции, в рамках нее школьники совместно с педагогами и директором подготовили десятки писем со словами поддержки, которые передадут на фронт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.