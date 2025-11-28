Химкинские школьники написали письма участникам СВО
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В школе № 1 в Химках провели акцию, направленную на поддержку участников специальной военной операции, в рамках нее школьники совместно с педагогами и директором подготовили десятки писем со словами поддержки, которые передадут на фронт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Такие акции воспитывают в ребятах чувство ответственности перед страной и показывают, что подвиг наших защитников не остаётся незамеченным. Мы уверены, что эти послания придадут бойцам силы и уверенности в правоте своего дела», – подчеркнула директор школы №1 Галина Болотова.
Для учеников также провели встречу с майором запаса, членом «Боевого братства» Романом Матвеевым, который поделился личным опытом. После этого им показали видеообращение участника СВО — отца одной из учениц.
