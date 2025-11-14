Химкинские школьники напишут пробное сочинение-допуск к ЕГЭ

В пятницу, 14 ноября, ученики 11-х классов в Химках напишут пробное сочинение-допуск к ЕГЭ, чтобы познакомиться с процедурой экзамена, запланированного на 3 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство образования Московской области.

«Сочинение — это не только допуск к ЕГЭ, но и проверка культуры речи, умения мыслить и аргументировать. Пробная попытка поможет ребятам преодолеть волнение и показать настоящий уровень знаний», — отметил депутат Химок Евгений Иноземцев.

На написание сочинения школьникам дадут 3 часа и 55 минут, темы станут известны за 15 минут до начала. Работы оценят по двухбалльной системе «зачет» или «незачет». В сообщении уточнили, что резервные дни пробного сочинения назначены на 4 февраля и 8 апреля 2026 года.

