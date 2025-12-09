Химкинские школьники одержали победу на турнире по математике
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Ученики школы «Триумф» из Химок стали победителями регионального турнира по математике – олимпиады «Вершина», в общей сложности участниками стали 53 коллектива из Подмосковья. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
Мероприятие прошло в формате «Математического хоккея». Его провели ко дню рождения выдающегося математика Николая Ивановича Лобачевского, уточнили в сообщении. Участникам предстояло продемонстрировать скорость мышления, командную слаженность и нестандартный подход к решению задач.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.