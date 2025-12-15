Химкинские школьники отметили День Конституции
Школьники Химок отметили День Конституции
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В Химках в школе «Лига первых в честь Дня Конституции прошла интеллектуальная игра на знание главного закона страны, в ней приняли участие школьники и член химкинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Владислав Степушин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Важно, чтобы молодежь не просто знала основные положения Конституции, но и понимала их значение в повседневной жизни. Такие игры помогают ребятам осознать, что главный закон страны – это фундамент их будущего», – отметила депутат Юлия Ишкова.
Кроме того, встречу, посвященную Конституции, провели в Доме юного техника «Интеграл», в рамках нее также состоялась тематическая интеллектуальная игра.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.