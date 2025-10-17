Химкинские школьники посетили экскурсию по городскому водоканалу

Для учеников школы № 14 в Химках организовали экскурсию на Химкинский водоканал и рассказали о работе предприятия, которое обеспечивает город водой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Экскурсии по таким объектам проводят во всех городах Подмосковья при содействии Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и местных администраций.

«Вода — один из главных ресурсов в жизни человека. Было интересно узнать, какие этапы она проходит, прежде чем попасть в наши квартиры», — поделился ученик школы № 14 Богдан Шестеров.

Участники узнали об истории предприятия, познакомились с работой диспетчеров и других специалистов, увидели, как происходит очистка воды и не только. Депутат фракции «Единая Россия» Юлия Мамай отметила, что подобные встречи позволяют молодежи погрузиться в работу городских предприятий и познакомиться с людьми разных профессий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход подготовки к новому отопительному сезону в Видном.