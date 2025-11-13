Химкинские школьники посетили урок, посвященный герою советского союза Константину Лабутину
Фото: [Администрация г.о. Химки]
Одиннадцатиклассники из 31-й школы в Химках посетили лекцию ко Дню рождения земляка – Константина Лабутина, героя СССР, командира эскадрильи 927-го истребительного авиационного полка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Участникам рассказали о подвигах героя, лекция стала продолжением реализации региональных патриотических мероприятий в округе. Депутат Химок Артур Каримов напомнил, что для жителей проводят мастер-классы, спортивные соревнования, кинопоказы, встречи с участниками специальной военной операции и не только.
«Он был не просто летчиком, а настоящим асом, одержавшим множество воздушных побед. Его подвиги на фронтах Великой Отечественной войны, его верность долгу и готовность к самопожертвованию – это бесценное наследие, которое мы должны бережно хранить и передавать из поколения в поколение», – сказала депутат Надежда Смирнова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.