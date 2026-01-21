Химкинские школьники прошли в региональный этап Всероссийской олимпиады

В Химках по результатам городского этапа Всероссийской олимпиады в региональный прошли 611 школьников, они показали лучшие знания в обществознании, русском языке, литературе, географии и экономике. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство образования Московской области.

«Прохождение в региональный тур олимпиады показывает высокий уровень подготовки наших школьников. Это большая заслуга не только самих ребят, но и их педагогов, которые передают свои знания и опыт подрастающему поколению», – отметил депутат Химок Евгений Иноземцев.

Наибольшее число учеников на новый этап вывели педагоги из лицея № 15 и школы «Триумф». В общей сложности на региональном этапе выступят почти 28 тыс. школьников со всего Подмосковья. Самыми популярными предметами среди участников стали экономика, география, право, обществознание и экология.

