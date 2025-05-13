Химкинские школьники смогут принять участие в легкоатлетической эстафете

В пятницу, 16 мая, в Химках на территории сквера Марии Рубцовой организуют легкоатлетическую эстафету среди школьников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Участниками станут ученики из 24 школ городского округа, им предстоит преодолеть несколько отрезков дистанции на скорость. Мероприятие будет посвящено городам-героям Великой Отечественной войны, оно состоит из 12 этапов. После соревнований участники эстафеты смогут возложить цветы к памятнику «Танк Т-34».

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