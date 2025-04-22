Химкинские школьники запустили памятную акцию ко Дню Победы

Ученики 4 «В» класса Алексей и Александр Цветковы из школы «Перспектива» в Химках запустили патриотическую акцию «Доброе дело во имя Победы» к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, участниками проекта стали уже более 200 учеников 3-х и 4-х классов школы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках акции участники могут взять шефство над воинскими захоронениями, заняться созданием школьной летописи Победы, принять участие в проектах по увековечению памяти защитников Отечества и не только. Авторы идеи ищут родных бойцов Красной Армии, чьи военные награды оказались в их семье.

«Мы считаем, что такая добрая акция может стать ежегодной. Она объединяет детей, вовлекает их в добровольческую деятельность, формирует активную социальную позицию и позволяет ощутить связь поколений. Опыт проведения такого мероприятия может быть распространен на другие учебные учреждения нашего города», — рассказала директор МАОУ «Перспектива» Наталья Меркулова.

В образовательном учреждении прошла конференция, которая стала запуском акции. В рамках нее инициаторы рассказали школьникам о том, какую работу проводят сами, а также подсказали идеи добрых дел, которые могут выполнить остальные.

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