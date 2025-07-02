Химкинские школьные музеи оказались в числе лучших в России

Три школьных музея в Химках вошли в рейтинг 200 лучших в России, победителей Всероссийской программы «Школьный музей Победы» объявил Музей Победы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

«Важно правильно воспитывать подрастающее поколение, прививать ему необходимые знания и интерес к истории и культуре. Огромная благодарность учителям и директорам за их труд и преданность делу. Благодаря вам дети и взрослые получают возможность прикоснуться к истории и узнать много нового», — отметила глава Химок Елена Землякова.

Так, в числе лидеров оказались музей воинской славы и местного краеведения лицея № 21, где можно познакомиться с биографией химчан. Кроме того, в рейтинг вошли музейный комплекс лицея № 7 и музей боевой славы Российской международной академии туризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.