Химкинские спортсмены одержали победу на соревнованиях по кроссу

Воспитанники спортивной школы «Лунево» из Химок заняли призовые места на открытых соревнованиях по кроссу «Традиционный Московский кросс лыжников — 2025», которые прошли на территории Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Участниками стали более 900 спортсменов, лыжникам нужно было преодолеть дистанции от 500 м в своей возрастной группе. Химки представили 22 спортсмена, победителем кросса лыжников Москвы среди мальчиков 2016–2017 года рождения на дистанции 1 км стал Евгений Королев. Выпускник спортшколы Максим Сырбу занял третье место среди юниоров на дистанции 6 км.

