Химкинские спортсмены провели игры на выездных матчах Юношеской футбольной лиги

Команды спортивной школы олимпийского резерва «Химки» выступили в заключительном туре первого круга Юношеской футбольной Лиги-Центр и сыграли с представителями Академии футбола имени Ю. П. Семина из Орла. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

Так, химкинская команда со спортсменами 2010 года рождения одержали победу и завершили игру со счетом 4:0, 2009 года — сыграли со счетом 0:0. Сейчас команды находятся на шестой строчке турнирной таблицы в своих возрастных категориях, во второй половине соревнований они смогут побороться за призовую тройку турнира ЮФЛ.

До октября футболисты будут играть с соперниками из 14 регионов России, с расписанием можно ознакомиться здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.