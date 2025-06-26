Химкинские спортсмены стали призерами на Всероссийских соревнованиях по конному троеборью

Спортсмены Химок заняли медали Всероссийских соревнований по конному троеборью

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Фото: [Администрация г. о. Химки]

Воспитанники спортивной школы «Планерная» из Химок стали призерами Всероссийских соревнований по конному троеборью и завоевали две медали. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

Так, Петр Жаров выступил на лошади по кличке Ритмика и занял второе место среди участников от 16 лет. Анастасия Князева с напарником по кличке Выпуск заняла третье место среди юниоров до 21 года.

«Наши юные спортсмены продолжают доказывать, что в Химках живет огромное количество одаренных и талантливых молодых людей. Поздравляю ребят с заслуженными наградами! Вы — большие молодцы!» — подчеркнула депутат Юлия Ишкова.

Отметим, что участниками состязаний стали всадники разных возрастных категорий из 10 регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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