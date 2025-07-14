Химкинские спортсмены завоевали медали Евразийских игр по конному троеборью

Воспитанники спортивной школы «Планерная» из Химок приняли участие в Евразийских играх по конному троеборью и завоевали золотую и серебряную медали. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

Участниками турнира стали сборные из России, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Узбекистана и Киргизии. В рамках него прошли «Евразийские молодежные игры» по троеборью, которые включали в себя три олимпийских вида спорта: манежную езду, кросс и конкур.

Среди спортсменов в возрасте 14-35 лет победу одержал Герман Сердечнов на лошади по кличке Бигул, в открытом классе среди участников от 12 лет и старше — Варвара Киселева на лошади по кличке Капри Ван Обос. Кроме того, Елизавета Михеева стала серебряным призером в личном первенстве среди юношей и девушек с напарником по кличке Тристан.

«Хочу от всей души поздравить химкинских спортсменов с успешным выступлением на соревнованиях по конному троеборью! Ваши достижения — это результат упорного труда, целеустремленности и любви к конному спорту», — сказала депутат Химок Татьяна Кавторева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.