Химкинские водители автобусов выступят в финале конкурса Мострансавто

Водители филиала МАП N°8 Юлия Тамбулатова и Артем Быстриков из Химок выступят в финале корпоративного конкурса АО «Мострансавто» — «Лучший водитель». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Им предстоит продемонстрировать маневры на автобусах разных классов, пройти тест со стаканом воды, выполнить фигурное вождение и другие трюки. В общей сложности в конкурсе примут участие более 40 сильнейших водителей. Они также пройдут проверку на знание правил дорожного движения.

Профессиональные состязания пройдут на базе МАП № 2 в четверг, 18 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.