Химкинские волонтеры доставили участникам СВО более 4 тонн гумпомощи

В Химках продолжают оказывать поддержку участникам специальной военной операции, их семьям и жителям новых регионов России, недавно волонтеры отправили военным очередную партию гуманитарной помощи весом более 4 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В состав пособия вошли продукты, одежда, медицинские средства, предметы гигиены, а также маскировочные сети и генераторы, их передали сотрудники МБУ «ХимСпас» и предприятие «МГМ Логистик».

«В этот раз вместе с нами участие в подготовке груза приняли представители химкинского «Боевого братства», патриотический клуб «Фирсы», группа «Материнский покров» и другие организации», – рассказала организатор поездки Ирина Каика.

Гумпомощь поставили в подразделения и госпитали, а также жителям нескольких населенных пунктах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Жители округа могут передать необходимые вещи через местное отделение партии «Единая Россия» (проспект Мельникова, д. 12) или региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» (ул. 9 Мая, д. 18Б).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.