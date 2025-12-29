Химкинские волонтеры отправили новогодние посылки в зону СВО
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Волонтеры из Химок в преддверии Нового года подготовили новую партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В состав груза вошли балаклавы и другая одежда, окопные свечи, медикаменты и многое другое. Кроме того, военным отправляют письма и рисунки от школьников Химок. Опытом в организации сбора помощи с волонтерами поделилась Виктория Петина с позывным «Еж».
«Если человек хочет помочь нашим военным, то ему не нужно получать никаких разрешений. Вот я захотела помогать, у меня есть единомышленники — мои друзья, с ними и начала», — рассказала Виктория Петина.
