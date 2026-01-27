Химкинские волонтеры приняли участие в уборке снега во дворах

По данным Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, в целом в регионе для ликвидации последствий снегопада задействовали более 7 тыс. единиц спецтехники. В Химках молодые люди также убирали снег лопатами. Они также расчистили детскую площадку и подходы к ней, убрали снег на горках, качелях и лавочках. В планах у них продолжить уборку и в среду, 28 января.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о последствиях циклона «Фрэнсис» в Подмосковье.