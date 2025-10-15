Химкинские врачи приняли участие в региональном конкурсе «Народный доктор»

В Подмосковье стартовало онлайн-голосование «Народный доктор Московской области», участниками регионального конкурса стали 26 тыс. медицинских работников, в том числе врачи из Химок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.

Проголосовать за кандидатов можно на портале «Добродел» в разделе «Голосования» до 6 ноября. Каждый участник может проголосовать только один раз за одного медицинского работника. Чтобы голос был засчитан потребуется авторизоваться через портал госуслуг (ЕСИА). С результатами можно будет ознакомиться на сайте областного Минздрава, победители получат денежные призы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.