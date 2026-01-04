Химкинские врачи провели более 10 тыс. телемедицинских консультаций

По итогам 2025 года врачи в Химках провели более 111,5 тыс. телемедицинских консультаций, которые позволяют пациентам не тратить время на дорогу до поликлиники и не ждать в очередях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.

В рамках онлайн‑приема жители могут продлить электронный рецепт на льготное лекарство, получить разъяснения по результатам диспансеризации, обсудить итоги анализов и не только. Записаться на него можно в том числе через инфомат в медицинской организации или по телефону контакт‑центра 122 после первичного очного визита к врачу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.