Химкинские врачи провели пациентам более 100 тыс. телемедицинских консультаций

«Я недавно переехала в Химки из Воронежа. Еще не успела сменить страховщика и прикрепиться к больнице — как-то не до этого было. А потом заболела... Боялась, что будут трудности с оформлением больничного. Но его без проблем открыли в ближайшей поликлинике, а закрыть лист нетрудоспособности терапевт посоветовал онлайн. Я раньше не знала, что такое возможно. Очень удобно!», — рассказала жительница Химок Юлия.