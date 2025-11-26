Химкинские врачи провели пациентам более 100 тыс. телемедицинских консультаций
Фото: [Администрация г.о. Химки]
С начала 2025 года врачи в Химках провели более 109 тыс. телемедицинских консультаций. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Депутат Московской областной Думы, главный врач Химкинской клинической больницы, заслуженный врач России Владислав Мирзонов подчеркнул, что такие онлайн-приему позволяют быстро оказывать помощь и экономить время пациентов и врачей. Так специалисты могут скорректировать уже назначенную терапию, получить консультацию и рецепт.
«Я недавно переехала в Химки из Воронежа. Еще не успела сменить страховщика и прикрепиться к больнице — как-то не до этого было. А потом заболела... Боялась, что будут трудности с оформлением больничного. Но его без проблем открыли в ближайшей поликлинике, а закрыть лист нетрудоспособности терапевт посоветовал онлайн. Я раньше не знала, что такое возможно. Очень удобно!», — рассказала жительница Химок Юлия.
