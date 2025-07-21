Химкинский инженер принял участие во Всероссийском съезде советов молодых ученых

Инженер научно-производственного объединения «Энергомаш» из Химок Виктор Мырзин принял участие в XIII Всероссийском съезде советов молодых ученых и студенческих научных обществ, в рамках которого для специалистов организовали лекции, семинары и мастер-классы по актуальным проблемам развития науки в России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.

«Одно из самых интересных мероприятий — встреча представителей ракетно-космической отрасли. Основной задачей съезда был обмен опытом и деловое общение», — поделился инженер НПО «Энергомаш».

В рамках съезда состоялось 85 мероприятий, неформальная программа включала научно-популярное шоу Science Slam, интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?», показ документальных фильмов о молодых ученых и не только.

Съезд «От глубин традиций — к вершинам технологий» прошел в Уфе, в нем приняли участие около 2 тыс. участников из 89 регионов страны. Кроме того, он собрал представителей Белоруссии, Китая, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Армении и Киргизии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.