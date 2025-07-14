Химкинский инженер стал участником марафона «Белые ночи» в Санкт-Петербурге

Сотрудник научно-производственного объединения «Энергомаш» из Химок, инженер-технолог первой категории Владислав Пальмов стал участником марафона «Белые ночи», который прошел в Санкт-Петербурге, и пробежал дистанцию 42,2 км. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

«Санкт-Петербург встретил пасмурной и дождливой погодой. Но это не отбило желания покорить дистанцию, к которой я так тщательно готовился. В очередной раз я побил свой личный рекорд», — поделился Пальмов.

В 2025 году марафон прошел в 34-й раз, участники могли выбрать дистанцию в 10 или 42,2 км либо преодолеть маршрут забега в составе команд. Победители и призеры получили памятные кубки и медали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.